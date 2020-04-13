В Испании заявили, что "Барселона" находится на грани экономического и морального банкротства

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждет тяжелая перестройка, в связи с которой "сине-гранатовые" находятся под угрозой банкротства.

По его словам, нынешняя политика может нанести серьезный экономический удар по клубу в будущем.

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В течение долгого времени мы предупреждали, что" Барселона "движется прямо к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложения директората и существенное снижение доходов. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена,

– заявил Фонт в интервью Mundo Deportivo.

Кроме этого, Виктор Фонт выдвинул ряд требований в адрес нынешнего президента каталонцев Жозепе Бартомеу. В частности, он пожелал с полной прозрачностью рассказать о финансовом положении клуба, а также прозрачно осуществлять трансферы по продаже и покупке игроков.

Ранее занимаемые должности "Барселоны" оставили вицепрезиденты Эмили Русо и Энрике Томбас, а также директора Сильвио Элаяс, Мария Тейшидор, Хосеп Понт и Хорди Калсамилья.

Причинами отставки директоров могли стать их недовольство работой Бартомеу в целом и скандалом с социальными сетями, в который "Барселона" оказалась вовлечена в феврале.

Кто такой Виктор Фонт

Виктор Фонт – предприниматель в сфере технологий, основатель управляющей компании Delta Partners. Именно он считается главным конкурентом Жозепе Бартомеу на предстоящих выборах президента "Барселоны" в 2021 году.

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