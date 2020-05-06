В Италии команда украинца вернулась к тренировкам в эпицентре коронавируса: фото и видео

Футбольный клуб "Аталанта" из Бергамо, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, вышла из карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Tuttosport.

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Отмечается, что футболисты работали по индивидуальному графику. Во вторник, 5 мая, первыми к занятиям уже приступили 11 игроков. Все они прибыли в расположение клуба в масках.

Футболисты были разделены на две группы: сначала часовую тренировку провела первая, а затем вторая. В числе игроков, которые возобновили тренировки на клубной базе, был и Малиновский.



Руслан Малиновский возобновил тренировки / Фото: Tuttosport

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5 мая туринский "Ювентус" тоже возобновил тренировки на клубной базе. 7 мая к тренировкам планирует приступить и "Милан". Разрешение на групповые тренировки команд ожидается 18 мая. Что касается обновления сезона – точных дат пока нет.

Добавим, что Бергамо, где базируется "Аталанта", – один из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии.

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