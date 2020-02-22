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В Италии массово перенесли футбольные матчи из-за коронавируса

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Чемпионат Италии по футболу задел коронавирус / Фото из открытых источников

На этих выходных в Италии отменили 40 футбольных матчей, которые проводят в низших дивизионах.

Футболист "Кодоньйо", любительского клуба из Ломбардии, стал первым человеком в этом регионе, который заболел коронавирусом. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии. Люди из его окружения также демонстрируют симптомы болезни.

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Перенос матчей пока не коснулся чемпионатов Италии, которые проводятся в Серии А и Серии В.

На данный момент в мире зафиксировано 76 769 случаев заболевания (из них в Китае – 75 569). От коронавируса умерли 2 360 человек.

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Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус 2020 Футбол
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