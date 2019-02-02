В Италии страшная травма футболиста стала причиной переноса матча: видео инцидента

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Полузащитник "Лечче" потерял сознание во время матча
Полузащитник "Лечче" потерял сознание во время матча / Il Leccese

Поединок 21-го тура итальянской Серии B "Лечче" – "Асколи" был прерван уже на первых минутах из-за инцидента с игроком хозяев Мануэлем Скавоне.

Полузащитник хозяев уже на шестой секунде игры столкнулся головой в борьбе с нападающим "Асколи" Джакомо Береттой, после чего упал на газон и потерял сознание.

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Футболисты и медики среагировали мгновенно. Последние оперативно с помощью аппарата искусственного дыхания быстро привели игрока в чувство, после чего Скавоне был госпитализирован. По информации итальянских СМИ, жизни футболиста на данный момент ничего не угрожает.

Смотрите видео столкновения Мануэля Скавоне с Джакомо Береттой

Сам матч решили не восстанавливать, а доиграть в другой день. Тренеры, руководство и игроки обеих команд выразили полное согласие с этим решением.

К слову, контракт Скавоне принадлежит "Парме", а за "Лечче" полузащитник выступает на правах аренды.

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Теги: Спорт Футбол Травмы
Источник: 24 Канал
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