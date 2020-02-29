В итальянском клубе "Пьянезе" объявили про трех игроков зараженных коронавирусом

Вся команда на карантине, один футболист в госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Клуб третьей итальянской лиги (Серии С) "Пьянезе" подтвердил симптомы коронавируса сразу у трех игроков клуба. Также вирусом заразился один из сотрудников клуба, сообщают в клубе.

На данный момент один из футболистов госпитализирован в больницу с головной болью и повышенной температурой. Двое других игроков находятся на домашнем карантине. Сотрудник клуба, который стал плохо себя чувствовать, был доставлен в больницу.

Что касается других представителей клуба, то весь состав "Пьянезе" находится на 15-дневном карантине.

В настоящее время "Пьянезе" располагается на 19-м месте в турнирной таблице Серии C группы A, набрав 24 очка.

Добавим, что именно в этом клубе был выявлен первый случай заболевания новым коронавирусом у профессионального футболиста.

Отметим, официально известно о 889 зараженных и 21 человека, умерших от болезни.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала