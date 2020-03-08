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В Японии исчез украинский спортсмен: он мог пойти на гору Фудзи в плохую погоду

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Известный украинский спортсмен, марафонец и тренер Алексей Борисенко исчез в Японии. Его друзья сообщили, что Борисенко собирался идти на гору Фудзи, но там резко ухудшились погодные условия.

Об исчезновении атлета рассказали его друзья в фейсбуке. Они просят о помощи у любого, кто имеет информацию, где может находиться Борисенко.

Напомним В конце февраля МОЗ рассматривало возможность эвакуации украинцев из Японии

Что известно об исчезновении Борисенко

  • Он приехал в Японию 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за вспышки коронавируса.
  • Предполагают, что Борисенко мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы людей. Хотя подниматься на гору в это время года запрещено. 
  • С Алексеем Борисенко нет связи с 28 февраля.
  • Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение – вероятно, для похода в горы. В гостиничном номере нашли только легкие вещи.
  • Полиция Японии не видит оснований для организации поисковой операции. К тому же, на горе Фудзи резко ухудшились погодные условия.

"Украинская правда" сообщила, что в украинском консульстве в Японии знают о ситуации. 

"Наше посольство активно занимается этим. Привлекли всех, кого можно", – сказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. 

Алексей Борисенко – 37-летний украинский спортсмен, бегун, марафонец, тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по триалу в Португалии и на мировом первенстве по горному бегу в Аргентине. 

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Украины Япония Новости Спорта Спорт
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