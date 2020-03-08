В Японии исчез украинский спортсмен: он мог пойти на гору Фудзи в плохую погоду

Известный украинский спортсмен, марафонец и тренер Алексей Борисенко исчез в Японии. Его друзья сообщили, что Борисенко собирался идти на гору Фудзи, но там резко ухудшились погодные условия.

Об исчезновении атлета рассказали его друзья в фейсбуке. Они просят о помощи у любого, кто имеет информацию, где может находиться Борисенко.

Напомним В конце февраля МОЗ рассматривало возможность эвакуации украинцев из Японии

Что известно об исчезновении Борисенко

Он приехал в Японию 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за вспышки коронавируса.

Предполагают, что Борисенко мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы людей. Хотя подниматься на гору в это время года запрещено.

С Алексеем Борисенко нет связи с 28 февраля.

Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение – вероятно, для похода в горы. В гостиничном номере нашли только легкие вещи.

Полиция Японии не видит оснований для организации поисковой операции. К тому же, на горе Фудзи резко ухудшились погодные условия.

" Украинская правда " сообщила, что в украинском консульстве в Японии знают о ситуации.

"Наше посольство активно занимается этим. Привлекли всех, кого можно" , – сказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.