В Японии исчез украинский спортсмен: он мог пойти на гору Фудзи в плохую погоду
Известный украинский спортсмен, марафонец и тренер Алексей Борисенко исчез в Японии. Его друзья сообщили, что Борисенко собирался идти на гору Фудзи, но там резко ухудшились погодные условия.
Об исчезновении атлета рассказали его друзья в фейсбуке. Они просят о помощи у любого, кто имеет информацию, где может находиться Борисенко.
Напомним В конце февраля МОЗ рассматривало возможность эвакуации украинцев из Японии
Что известно об исчезновении Борисенко
- Он приехал в Японию 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за вспышки коронавируса.
- Предполагают, что Борисенко мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы людей. Хотя подниматься на гору в это время года запрещено.
- С Алексеем Борисенко нет связи с 28 февраля.
- Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение – вероятно, для похода в горы. В гостиничном номере нашли только легкие вещи.
- Полиция Японии не видит оснований для организации поисковой операции. К тому же, на горе Фудзи резко ухудшились погодные условия.
"Украинская правда" сообщила, что в украинском консульстве в Японии знают о ситуации.
"Наше посольство активно занимается этим. Привлекли всех, кого можно", – сказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Алексей Борисенко – 37-летний украинский спортсмен, бегун, марафонец, тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по триалу в Португалии и на мировом первенстве по горному бегу в Аргентине.
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