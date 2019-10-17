В Японии предложили провести марафон Олимпийских игр 2020 на Курилах

Токио в 2020 году примет летние Олимпийские игры. Однако не все соревнования состоятся в японской столице. Некоторые пришлось перенести.

Олимпийские игры 2020 года будут с 24 июля по 9 августа. Однако в настоящее время средняя температура в Токио поднимается выше 27 градусов по Цельсию. Поэтому в Международном олимпийском комитете предложили изнурительные долгие соревнования, как марафон или спортивную ходьбу, перенести в другой город, где более прохладно.

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Губернатор Токио Юрико Коикэ на это предложение предложила провести их на "северных территориях", сообщает японское издание NHK. Так в Японии называют Курильские острова, которые под управлением России.

Спор за Курильские острова

Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Япония считает острова Северными территориями. В Японии даже существует День северных территорий, который ежегодно отмечают 7 февраля. В этот день на улицы выходят жители японского севере с плакатами - вернуть исконно японские острова домой. Москва считает острова территорией РФ после Второй мировой войны. Хотя мирного договора между СССР и Японией подписано не было. При том, что в 1956 году был подписан меморандум, согласно которому Москва как бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

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По данным того же NHK, часть соревнований таки перенесли из Токио. Но не на Курилы, а в другой японский город Саппоро.

Стоит напомнить, что женский марафон состоится 2 августа, мужской - 9 августа. Мужская ходьба (20 км) - 31 июля, женская ходьба (20 км) - 7 августа, мужская ходьба на 50 км - 8 августа. Также отмечается, что соревнования по легкой атлетике (дистанции 5000 м и более) перенесены на вечерние сессии. Утренние матчи по регби должны заканчиваться не позднее 12:00, а горные этапы велогонок начнутся не ранее 15 часов.