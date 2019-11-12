В Японии специально под украинскую чемпионку Белодед готовят новую соперницу из другой категории

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото из открытых источников

Двукратной чемпионке мира по дзюдо Дарье Белодед, которая нанесла множества поражений японцам, нашли новую конкурентку из другого веса.

В этом сезоне в своей категории до 48 кг Белодед выиграла все крупные соревнования – чемпионат Европы и мира, Европейские игры.

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19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки. Появилась информация, что в Японии под вундеркинда Белодед готовят новую соперницу.

Японку, с которой я встречалась в финале чемпионата мира-2019, Фуну Тонако, я обыграла уже в четвертый раз. Для японцев это большое поражение, и они хотят найти человека, который сможет у меня выиграть, того, кто будет мне неудобным во время схватки. И ходят такие слухи, что они хотят попробовать новую девочку – из категории 52 кг. Чтобы она согнала вес до 48 кг, и посмотреть, как у нее получится бороться в этом весе со мной и другими соперниками. Она выше, чем Тонако, и техника отличается. То есть все работают, ищут ключики, и нужно быть очень осторожным и также готовиться к ним,
– сказала Дария в интервью "Сегодня".

Стоит добавить, что Дарья Белодед стала первой двукратной чемпионкой планеты в истории украинского дзюдо.

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Теги: Дзюдо Новости Спорта Спорт Дария Билодид
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