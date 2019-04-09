В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео

Одной из особенностей украинского боксера Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) является то, что под каждый бой он подбирает особенный образ. Именно в необычном виде боксер появляется перед зрителями и соперником перед боем.

Видимо, поэтому у Дениса Беринчика десять побед в десяти боях, семь из которых закончились нокаутом соперника. Теперь же украинца ожидает бой против японского боксера Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО). Поединок состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта.

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Спорт24 предлагает вспомнить, в каких образа выходил Денис Беринчик на свои поединки

Гладиатор

12 декабря 2015 года в своем третьем поединке на профессиональном ринге Беричник победил Дьерди Мижеи. Украинец победил решением судей. На этот бой Беринчик вышел в образе гладиатора.

На мотоцикле

12 ноября 2016 года в Ледовом дворце торгово-развлекательного центра "Терминал" в Броварах Денис победил испанца Хуана Окуру. Бой прошел всю дистанцию (8 раундов) и завершился победой украинца по очкам. На этот бой Беринчик выехал на мотоцикле.

Козак

23 апреля 2016 года на бой против аргентинца Эмилиано Мартина Гарсии вышел в казацком наряде. Вместе с Денисом в национальной одежде были и его помощники, также одетые в шаровары и вышиванки. Сопровождал Беринчика другой известный боксер Александр Усик, который переоделся атаманом и вооружился булавой.

Заключенный

16 сентября 2017 года на бой против Исмаэля Гарсии Беринчик вышел в образе заключенного. Он был в цепях, а его сопровождала "вооруженная охрана". Так боксер решил вспомнить свою молодость, где у него были проблемы с законом.

Олимпийский медведь

16 декабря 2017 года в Броварах Денис получил шанс завоевать первый в профессиональной карьере титул. Соперником Беринчика стал филиппинский боксер Аллан Валлеспин. Бой завершился в шестом раунде десятираундового поединка нокаутом в исполнении украинца. На бой Беринчик вышел в образе олимпийского медведя.

Казак на коне

23 июня 2018 года Беринчик защищал свой чемпионский пояс против Хосе Луиса Прието. На этот бой украинец не вышел, а выехал на коне в казацком наряде. И победил. Бой завершился после пятого раунда десятираундового поединка отказом колумбийца продолжать бой.

Супер Марио

На бой против филиппинца Росеки Кристобаля за вакантный титул WBO International 22 декабря 2018 года украинец вышел в костюме героя видеоигр 90-х Супер Марио. А по дороге на ринг он перепрыгивал грибы и сражался с черепахами – все как в легендарной игре. Бой завершился на 20-той секунде седьмого раунда техническим нокаутом в исполнении украинца.

На бой против японца Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. Уже есть первые варианты, среди них: космонавт, врач, безумец, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.