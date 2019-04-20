В каком образе Беринчик вышел на ринг против японца Аракавы: яркое видео

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото из открытых источников

Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) славится своими необычными выходами на боксерские поединки. Не стал исключением и поединок против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО).

На этот бой украинец вышел в образе посетителя бани. Дениса вынесли на специальной ноше, побивая банными вениками. После этого боксер прыгнул в импровизированную бочку с холодной водой.

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Ранее Спорт24 вспоминал, в каких образах выходил Денис Беринчик на свои поединки.

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Теги: Спорт Новости Спорта Денис Беринчик Бокс
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