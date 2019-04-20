В каком образе Беринчик вышел на ринг против японца Аракавы: яркое видео

Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) славится своими необычными выходами на боксерские поединки. Не стал исключением и поединок против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО).

На этот бой украинец вышел в образе посетителя бани. Дениса вынесли на специальной ноше, побивая банными вениками. После этого боксер прыгнул в импровизированную бочку с холодной водой.

Читайте также: Украинский боксер мощным нокаутом победил в андеркарте боя Беринчик – Аракава: видео

Ранее Спорт24 вспоминал, в каких образах выходил Денис Беринчик на свои поединки.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram