В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео

Ужасный случай произошел во время товарищеского хоккейного матча среди любительских команд в Канаде, в результате которого в тюрьме может оказаться 45-летний игрок Николас Сайр.

На видео инцидента видно, как мужчина вступил в словесную перепалку с арбитром, после чего ударил его в голову. Судья упал на лед и смог подняться лишь через несколько секунд.

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Как нужно объяснять судье, что он не прав. Инструкция из Канады pic.twitter.com/P47X15l9L4 — Артем Гаев (@gaevart) 19 марта 2019 г.

Потерпевший арбитр пока не предъявил обвинение хулигану, однако делом уже заинтересовалась полиция. Правоохранительные органы начали расследование.

В свою очередь, Сайр выступил с публичными извинениями перед рефери и взял на себя полную ответственность за содеянное. "Я не спал с субботы. Мне очень жаль", – заявил хулиган.

Ранее Спорт 24 писал, что во время матча УХЛ между "Донбассом" и "Белым Барсом" 14 марта Евгений Тимченко, капитан "барсов", в одной из атак нагло оттолкнул арбитра, который был у него на пути у бортика. За такой поступок хоккеист получил дисквалификацию на два матча.

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