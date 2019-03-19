В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео

10 Читати новину українською
Хоккеист отправил судью в нокдаун
Хоккеист отправил судью в нокдаун / Фото из открытых источников

Ужасный случай произошел во время товарищеского хоккейного матча среди любительских команд в Канаде, в результате которого в тюрьме может оказаться 45-летний игрок Николас Сайр.

На видео инцидента видно, как мужчина вступил в словесную перепалку с арбитром, после чего ударил его в голову. Судья упал на лед и смог подняться лишь через несколько секунд.

Читайте также: В США хоккеисты устроили массовую драку во время благотворительного матча: видео

Потерпевший арбитр пока не предъявил обвинение хулигану, однако делом уже заинтересовалась полиция. Правоохранительные органы начали расследование.

В свою очередь, Сайр выступил с публичными извинениями перед рефери и взял на себя полную ответственность за содеянное. "Я не спал с субботы. Мне очень жаль", – заявил хулиган.

Ранее Спорт 24 писал, что во время матча УХЛ между "Донбассом" и "Белым Барсом" 14 марта Евгений Тимченко, капитан "барсов", в одной из атак нагло оттолкнул арбитра, который был у него на пути у бортика. За такой поступок хоккеист получил дисквалификацию на два матча.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
сегодня
2898
Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
сегодня 10:57 В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
10
Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов
сегодня 08:03 Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов
Ігор Саджениця 159
Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
18 марта 21:15 Шевченко о натурализации Мораеса, игре с Португалией и вызове Ракицкого
194
Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
18 марта 20:00 Два миллиарда гривен за три боя Кличко: DAZN улучшила предложение украинцу
144
Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
18 марта 18:09 Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов
185
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук