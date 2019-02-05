В Канаде хоккеисты устроили массовую драку, поучаствовали в которой все: курьезное видео
Хоккейный матч Канадской студенческой лиги между командами "Акадия Аксмен" и "Сент-Фрэнсис Хавьер" завершился массовой дракой, а штрафное время для игроков в целом составило 310 минут.
Все началось с традиционного вброса шайбы в центральном круге в середине третьего периода.
Читайте также: В матче НХЛ хоккеист нелепо ударился головой об лед и не смог самостоятельно подняться: видео
К двум хоккеистам на вброс подъехал третий. Диспропорция в количественном составе явно не понравилась игрокам одной из команд, в результате чего произошла драка, которая впоследствии переместилась к борту.
После этого побоище продолжилось с новой силой. В драке приняли участие не только хоккеисты, но и тренеры команд.
В итоге восемь игроков команды-хозяйки, пятеро гостей, а также наставники получили дисквалификацию до конца матча, а общее штрафное время составило 310 минут.
Матч завершился победой "Акадии" со счетом 6: 3.