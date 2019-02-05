В Канаде хоккеисты устроили массовую драку, поучаствовали в которой все: курьезное видео

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В Канаде хоккеисты устроили массовую драку
В Канаде хоккеисты устроили массовую драку / twitter.com

Хоккейный матч Канадской студенческой лиги между командами "Акадия Аксмен" и "Сент-Фрэнсис Хавьер" завершился массовой дракой, а штрафное время для игроков в целом составило 310 минут.

Все началось с традиционного вброса шайбы в центральном круге в середине третьего периода.

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К двум хоккеистам на вброс подъехал третий. Диспропорция в количественном составе явно не понравилась игрокам одной из команд, в результате чего произошла драка, которая впоследствии переместилась к борту.

 

 

После этого побоище продолжилось с новой силой. В драке приняли участие не только хоккеисты, но и тренеры команд.

 

 

В итоге восемь игроков команды-хозяйки, пятеро гостей, а также наставники получили дисквалификацию до конца матча, а общее штрафное время составило 310 минут.

Матч завершился победой "Акадии" со счетом 6: 3.

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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