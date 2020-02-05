В Казахстане зрители турнира ММА устроили массовую драку – видео

Массовой дракой с участием зрителей и спортсменов закончился турнир по ММА, который устроили в столице Казахстана Нур-Султане.

На опубликованном видео видно начало драки, которая возникла внезапно. Однако что именно привело к столкновению – так и осталось непонятным.

Еще одни: В Дагестане любительские команды устроили массовую драку во время матча – видео

Сначала драться начали два человека, которые были среди зрителей. Но довольно быстро к ним присоединились и остальные. Среди них и человек с гипсом на ноге, который активно начал драться.

Смотрите видео драки на турнире по MMA в Казахстане

Стоит отметить, что в описании к видео указано, что "тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды и после этого началась массовая драка". Однако организаторы боев резню на турнире отрицают.

"Да, конфликт произошел между лицами, которые присутствовали на соревновании, но никакого удара ножом не было. Данный факт вымышленный, ничего подобного на турнире не произошло", – заявил операционный директор Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА Илья Кириченко в комментарии zakon.kz.

При этом он заверил, что еще на входе всех зрителей и участников проверяли на наличие запрещенных предметов. А если бы было ножевое ранение, то это зафиксировали бы правоохранители. Именно после их вмешательства драку удалось остановить.