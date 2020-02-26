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В Киеве юные футболисты перекрыли улицу возле дома Виталия Кличко – фото

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Футболисты перекрыли улицу Киева / ТСН

В Киеве дети-воспитанники спорткомплекса "Восход" вместе с родителями и тренерами перекрывали улицу Богдана Хмельницкого – они ходили по пешеходному переходу.

Акция длилась всего около 10 минут, однако вызвало настоящий транспортный коллапс в центре столицы, пишет ТСН.

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Участники акции обеспокоены тем, что их клуб могут уничтожить, а на его месте построят новые многоэтажки.


Акция протеста ФК "Восход" / Фото: ТСН

26 февраля в Хозяйственном суде Киева должно было состояться судебное заседание по пересмотру результатов торгов, в результате которых клуб перешел в частные руки. Однако заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Поэтому защитники клуба пошли с протестом к дому, где живет мэр Киева.

  • Конфликты за территорию спорткомплекса "Восход" продолжаются несколько лет. В апреле 2019 года ночью неизвестные ворвались в спортивный комплекс на левом берегу столицы, закрылись внутри и начали все крушить. И это было не первое нападение на комплекс.
  • Его здание когда-то принадлежало заводу, а сейчас за право собственности продолжаются суды между юристами комплекса и частной компанией.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Дороги Виталий Кличко Новости Киева Спорт Футбол
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