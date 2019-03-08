В Киеве на площади Звезд появились новые имена трех украинских спортсменок: фото

В центре Киева возле Дворца спорта состоялась закладка новых звезд на площади, где уже были высечены имена 13 выдающихся украинцев – в частности, Богдана Ступки, Нины Матвиенко, Ольги Харлан.

Теперь там появились звезды в честь чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед, серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Левченко и титулованного пауэрлифтера Ларисы Соловьевой.

Читайте также: Сразу пять спортсменок попали в топ-100 самых успешных женщин Украины



Українські спортсменки отримали свої зірки // ТРЦ Gulliver

Дарья Белодед – украинская дзюдоистка, чемпионка Европы, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы среди кадетов.

Лариса Соловьева – украинская спортсменка, пауэрлифтер, многократная чемпионка мира и рекордсменка.

Юлия Левченко – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионка юношеских Олимпийских игр-2014.

"Прекрасный момент перед Международным женским днем", – подписала Левченко фото в своем Instagram.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram