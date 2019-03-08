В Киеве на площади Звезд появились новые имена трех украинских спортсменок: фото
В центре Киева возле Дворца спорта состоялась закладка новых звезд на площади, где уже были высечены имена 13 выдающихся украинцев – в частности, Богдана Ступки, Нины Матвиенко, Ольги Харлан.
Теперь там появились звезды в честь чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед, серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Левченко и титулованного пауэрлифтера Ларисы Соловьевой.
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Українські спортсменки отримали свої зірки // ТРЦ Gulliver
Дарья Белодед – украинская дзюдоистка, чемпионка Европы, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы среди кадетов.
Лариса Соловьева – украинская спортсменка, пауэрлифтер, многократная чемпионка мира и рекордсменка.
Юлия Левченко – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионка юношеских Олимпийских игр-2014.
"Прекрасный момент перед Международным женским днем", – подписала Левченко фото в своем Instagram.
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