В Киеве на площади Звезд появились новые имена трех украинских спортсменок: фото

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото из открытых источников

В центре Киева возле Дворца спорта состоялась закладка новых звезд на площади, где уже были высечены имена 13 выдающихся украинцев – в частности, Богдана Ступки, Нины Матвиенко, Ольги Харлан.

Теперь там появились звезды в честь чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед, серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике Юлии Левченко и титулованного пауэрлифтера Ларисы Соловьевой.

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Українські спортсменки отримали свої зірки // ТРЦ Gulliver

Дарья Белодед – украинская дзюдоистка, чемпионка Европы, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы среди кадетов.

Лариса Соловьева – украинская спортсменка, пауэрлифтер, многократная чемпионка мира и рекордсменка.

Юлия Левченко – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, серебряный призер чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионка юношеских Олимпийских игр-2014.

"Прекрасный момент перед Международным женским днем", – подписала Левченко фото в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a beautiful moment before International Women’s Day

Публикация от Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Теги: Новости Киева Спорт Новости Спорта Юлия Левченко Дария Билодид
Источник: 24 Канал
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