В Киеве определили звезд хоккейного года

27 мая в Freedom Hall Украинская хоккейная лига впервые в истории провела церемонию "Звезды хоккейного года" — награждение лучших хоккеистов, руководителей хоккейных клубов, тренеров и наиболее активных СМИ сезона 2018/19.

Это мероприятие – подтверждение постепенного движения вперед украинского хоккея. Церемонию посетили спортсмены, спортивные функционеры, звезды шоу-бизнеса, журналисты. Отметим, что всего в рамках церемонии предусмотрено более 20 номинаций.

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Полный список победителей церемонии награждения "Звезды хоккейного года" выглядит следующим образом:

Лучший вратарь – Олег Петров ("Днепр");

Лучший защитник – Всеволод Толстушко ("Кременчуг");

Лучший нападающий – Виталий Лялька ("Донбасс");

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата – Николай Киселев ("Кременчуг");

Лучший нападающий оборонительного плана – Тимур Гриценко ("Кременчуг");

Лучший новичок – Денис Бородай ("Белый Барс");

Джентельмен на льду – Алексей Красильников ("Кременчуг");

Лучший легионер – Илья Коренчук ("Донбасс");

Номинация "Золотая шайба" – Артем Пуголовкин ("Донбасс");

Номинация "Золотая клюшка" – Олег Петров ("Днепр");

Номинация "Золотой свисток" – Александр Батезатов;

Номинация "За верность игре" – Виктор Захаров ("Донбасс"), Владимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрей Хапке ("Ледяные Волки"), Валерий Середенко (МХК "Динамо");

Номинация "Работа вне льда" – "Донбасс";

Лучший игрок юниорской хоккейной лиги – Артем Целогородцев ("Днепр");

Лучший украинский игрок на международной арене – Андрей Михнов ("Тыхы", Польша)"

Лучший игрок женского чемпионата – Дарья Цимеренко ("Украиночка")"

Лучшая пресс-служба – "Донбасс";

Кадровая подготовка – "Белый Барс".

Представитель TM Parimatch Вадим Мисюра совместно с основателем и управляющим директором международного маркетингового агентства Digital Choo Ириной Курочкиной наградили лучшего легионера сезона, которым стал Илья Коренчук ("Донбасс") и отметили статуэтками представителей лучших СМИ: телеканалы ICTV и XSPORT, газеты "Сегодня", интернет-издание "Обозреватель", "Авторадио".

"Хоккей – спорт для смелых и выносливых, за которым все наше агентство с удовольствием наблюдает. Вместе с партнерами мы делаем много проектов, которые поддерживают украинский хоккей, и рады, что есть поддержка и со стороны УХЛ – это очень важно для развития и успеха этого вида спорта", – отметила Ирина Курочкина.

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"Сегодняшний праздник – это результат работы всей хоккейной семьи Украины. Искренне радуемся, что и наша компания уже третий год подряд является партнером украинского хоккея. Когда я видел с каким восторгом и блеском в глазах смотрели дети на наших хоккейных мастеров во время акции "Тренировки со звездой", то понимал, что мы делаем большое дело. Ведь чем больше детей будет выбирать спорт, тем здоровее и эффективнее станет наша страна", – заявил представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.