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В Киеве отменили чемпионат Европы по художественной гимнастике

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Европейский гимнастический союз (UEG) на официальном сайте.

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UEG проинформировал о возможном переносе первенства на второе полугодие, более подробная информация появится в апреле.

  • Чемпионат Европы в Киеве должен был пройти с 20 по 24 мая.
  • Из-за пандемии коронавируса также были отменены турнир по художественной гимнастике в Париже, турнир по прыжкам на батуте в Гетеборге, а также чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Киева Новости Спорта Спорт Художественная гимнастика
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