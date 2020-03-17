В Киеве отменили чемпионат Европы по художественной гимнастике

Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Европейский гимнастический союз (UEG) на официальном сайте.

Читайте также Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн

UEG проинформировал о возможном переносе первенства на второе полугодие, более подробная информация появится в апреле.

Чемпионат Европы в Киеве должен был пройти с 20 по 24 мая.

Из-за пандемии коронавируса также были отменены турнир по художественной гимнастике в Париже, турнир по прыжкам на батуте в Гетеборге, а также чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.