В Киеве почтили память Валерия Лобановского, ему сегодня бы исполнился 81 год

В Киеве почтили память Валерия Лобановского. Он родился 6 января 1939 года. В день рождения знаменитого метра "Динамовцы" посетили его могилу на Байковом кладбище в Киеве и возложили цветы к памятнику перед стадионом "Динамо", который носит его имя.

Возложить цветы к могиле и памятнику Лобановскому пришли его родные и близкие, друзья, "динамовцы" разных поколений, тренеры и футболисты, сотрудники нашего клуба, болельщики и журналисты. Среди них – партнеры и воспитанники Профессора: Владимир Мунтян, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Михаил Михайлов, Павел Яковенко, Юрий Дмитрулин, Сергей Ковалец и многие другие.



Почтение памяти Валерия Лобановского в Киеве (фото: ФК "Динамо") Почтение памяти Валерия Лобановского в Киеве (фото: ФК "Динамо")

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Валерий Лобановский

Родился 6 января 1939 года в Киеве. Выступал за киевское "Динамо", одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". В 1968 году закончил профессиональную карьеру футболиста. Тогда же возглавил "Днепр". После этого работал наставником "Динамо" (1973-1982) и параллельно возглавлял сборную СССР (1975-1976). В 1984 году вернулся в "Динамо", которое возглавлял до 1990 года. И снова параллельно работал в сборной СССР – в 1982-1983 и 1986-1990 годах. Именно под руководством Валерия Лобановского клуб достигал наибольших успехов. Во главе с Лобановским в 1975 году "Динамо" завоевало Кубок кубков и в Суперкубке Европы одолело "Баварию". А в 1986 году киевляне во второй раз взяли Кубок кубков, разгромив "Атлетико". На внутренней арене Лобановский у руля "Динамо" выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР.



В 1990 году возглавил сборную ОАЭ, проработал там два года. После этого с 1994 по 1996 год был главным тренером сборной Кувейта. В 1996 году вернулся в киевское "Динамо", в котором и работал до самой смерти в 2002 году. В 2000-2001 году также возглавлял сборную Украины. За время независимости "Динамо" под руководством Лобановского пять раз становилось чемпионом Украины и трижды завоевал Кубок Украины. Кроме того, легендарный наставник воспитал трех обладателей "Золотого мяча" – Олега Блохина (1975), Игоря Беланова (1986) и Андрея Шевченко (2005).



7 мая 2002 года Лобановскому стало плохо во время календарной игры чемпионата с "Металлургом" в Запорожье. Тренера госпитализировали с диагнозом "инсульт" и прооперировали. Его состояние здоровья было оценено как критическое. В сознание он так и не пришел. Его сердце остановилось 13 мая 2002 года в 20:35. Финал Лиги чемпионов, который состоялся через 2 дня, начали с минуты молчания.



За свой тренерский талант, новаторский подход к футболу и выдающиеся достижения Валерий Лобановский всемирно признанный тренер и включен в число лучших тренеров в футбольной истории.