В Киеве представили марку "Валерий Лобановский"

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Марка в честь Валерия Лобановского
Марка в честь Валерия Лобановского

По случаю 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского Укрпочта выпустила марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола. Торжественное спецгашение марки состоялось 18 апреля в Доме футбола.

Торжественную церемонию презентации и спецгашения почтовой марки посвятили 80-летию со дня рождения самого выдающегося футбольного тренера в истории Украины. Данный проект был реализован "Укрпочтой" и Федерацией футбола Украины при участии и содействии дочери Валерия Васильевича, Светланы Валерьевны.

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На спецпогашении также присутствовали и легенды украинского футбола – обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов, звезды сборной СССР Алексей Михайличенко и Владимир Бессонов.

Марку "Валерий Лобановский. 1939-2002" было выпущено тиражом 130 тысяч экземпляров. Ее стоимость составляет 8 гривен. Автором дизайна выступил Василий Василенко.

Марку можно приобрести в отделениях "Укрпочты". Впоследствии она будет представлена ​​в 180-ти почтовых отделениях других стран мира.

Валерий ЛобановскийРодился 6 января 1939 года в Киеве. Выдающийся советский и украинский футболист и тренер. Многолетний наставник киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. Трижды был наставником сборной СССР, с которой стал вице-чемпионом Европы 1988 года. Тренер сборной Украины в 2000-2001 годах. Второй самый титулованный тренер в истории мирового футбола.

7 мая 2002 года Лобановскому стало плохо во время календарной игры чемпионата с "Металлургом" в Запорожье. Тренера госпитализировали с диагнозом "инсульт". Его сердце остановилось 13 мая 2002 года в 20:35. Финал Лиги чемпионов, который состоялся через 2 дня, начали с минуты молчания. Похоронен на Байковом кладбище.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Укрпошта
Источник: 24 Канал
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