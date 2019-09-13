В Киеве презентовали чемпионат мира по хоккею U-20: дата соревнований

12 сентября на НСК "Олимпийском" Федерация хоккея Украины провела презентацию чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Чемпионат пройдет с 12 по 18 декабря этого года.

Об этом информирует официальный сайт Федерации хоккея Украины.

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Президент федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин рассказал, что лучшей площадкой для проведения турнира был выбран "Дворец спорта".

Когда мы с министерством молодежи и спорта Украины готовили заявку, обсуждали все вопросы, однозначно было решено, что проводить турнир нужно на лучшей арене в "Дворце Спорта" в Киеве. Хочу всем напомнить, что чемпионат мира U18 мы провели на очень высоком уровне. Тогда мы получили высокую оценку от Международной федерации хоккея, что и стало причиной того, что мы снова имеем возможность провести чемпионат в Киеве,

– заявил Брезвин.

Соперниками сборной Украины на групповом этапе чемпионата мира будут Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония.