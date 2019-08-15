В Киеве презентовали первую спортивную онлайн-библиотеку Parimatch

14 августа в Champion Hall КВЦ «Парковый» прошел вечер для любителей футбола, в рамках которого организатор вечеринки ТМ Parimatch представил бесплатную онлайн-библиотеку с книгами на тему.

Библиотека Parimatch – проект, который соберет в одном месте лучшие книги на тему спорта в целом и в частности футбола. Все они доступны онлайн бесплатно. Как меценат спорта №1 в Украине, Parimatch взял на себя расходы по функционированию портала и издания книг, чтобы обеспечить всем желающим свободный доступ к актуальной и интересной информации на спортивную тематику.

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"Информация – доступная и при этом самая сложная вещь в современном мире. Источников очень много, но найти и отличить действительно качественные непросто. Часто именно они – платные. Онлайн-библиотека Parimatch решает эту проблему, обеспечивая всем желающим свободный доступ к интересной информации, которая простым и понятным языком говорит о роли спорта в нашей жизни", – подчеркнул представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.

Сейчас в библиотеке Parimatch 4 книги, написанные зарубежными и украинскими авторами:

"Пеп. Конфиденциально " и "Эволюция Гвардиолы" Марти Перарнау;

"Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру " Бориса Талиновского и Артема Франкова;

"История Лиги Чемпионов" Артема Франкова.

Презентация последней книги состоялась как раз на события 14 августа. В "Истории Лиги Чемпионов" Артем Франков рассказал о интересных подробностях матчей Кубка чемпионов, а также об истории команд – участниц и победительниц ЛЧ. Основой книги стали непосредственно матчи Лиги, а также эксклюзивные украинские и иностранные материалы журнала "Футбол", главным редактором которого является автор.

До конца года планируется пополнить онлайн-библиотеку книгами, посвященными развитию футбола в разных странах Европы: "Футбол идет на север", "Футбол идет на юг" и "Футбол живет на острове".