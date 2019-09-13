В Киеве состоялся финал ожесточенного соревнования мотогонщиков: фото

8 сентября на автодроме «Чайка» в Киеве состоялся финал Чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам, учрежденный общественной организацией SBK RU. В течение всего лета сильнейшие украинские мотоциклисты соревновались за звание лучшего гонщика в 4 отборочных этапах, которые проходили с июня по сентябрь.

В упорной и напряженной борьбе чемпионство в квалификации по классам завоевали: Константин Писарев (SBK); Александр Бычков (SSP600); Сергей Рашко (STK1000); Юрий Мирошниченко (STK600); Андрей Коломиец (Amateur-1000); Артем Анциферов (Amateur-600); Дарья Разумова (Lady); Анатолий Ефимов (Master); Артем Калинин (Junior); Максим Ковалев (SSP300).

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Помимо гонок, зрители имели возможность насладиться презентацией сверхсовременного мотоцикла BMW HP4 RACE от представительства BMW Motorrad в Украине и развлекательной программой для детей и взрослых от Генерального партнера – торговой марки ELF от компании "Тотал Украина". Совместно с лабораторией "Трюки Науки" было организовано зрелищное шоу для юных посетителей с сухим льдом и жидким азотом.

"Мы поддерживаем SBK UA в течение 2 лет. Для компании Тотал Украина и бренда ELF, представляющих международный концерн Total, важной и приоритетной является социальная ответственность бизнеса. В Украине развитие мотоспорта почти не финансируется государством, именно поэтому мы приняли решение поддержать ОО "Супербайка.юа" как организаторов Чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам. Чемпионат позволяет молодым спортсменам проявить себя сначала на родине, а впоследствии и на международном уровне. Сейчас рассматриваем возможность дальнейшей поддержки SBK UA", – рассказал менеджер по маркетингу "Тотал Украина" Виктор Сержан.

Взрослые поклонники приключений получили возможность проехаться вместе с настоящим пилотом и двукратным мастером спорта на официальном Safety car Alfa Romeo Gulia по скоростному автодрому СК "Чайка", как настоящие чемпионы.

Кульминацией Чемпионата стал тест-драйв только что презентованной эксклюзивной модели мотоцикла BMW HP4 RACE от автосалона "Бавария" и награждение чемпионов и призеров этого года.