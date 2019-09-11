В Киеве состоялся международный матч по американскому футболу

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В Киеве состоялся международный матч по американскому футболу

8 августа на стадионе "Темп" в Киеве состоялся международный матч по американскому футболу между командами Stallions Kyiv и Hurricanes Minsk.

Матч закончился со счетом 23:20 в пользу киевлян. На последних минутах "Жеребцам" удалось выйти вперед, и "Ураганам" просто не хватило времени отыграться. При этом игра изобиловала яркими моментами и держала в напряжение до финального свистка.

Лучшими игроками матча признаны Кирилл Ревин (Hurricanes Minsk) и Тимур Литвинов (Stallions Kyiv).

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Стоит отметить, что впервые на матчах по американскому футболу в Украине использовался большой экран для повторов и Kiss Cam. Также эта игра стала настоящим праздником для посетителей. На матче работали фуд-корты авторской кухни, детей развлекали представители команды Stallions.

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Теги: Спорт
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