В Киеве состоялся турнир MMA среди детей, спортсменов поддержал Конор МакГрегор (фото)

Турнир по MMA среди детей состоялся в Киеве. Главной неожиданностью для детей стала встреча с легендой ММА – ирландским бойцом Конором МакГрегором.

В детском турнире приняло участие более 30 юных спортсменов от 11 до 13 лет. Дети соревновались с отличным боевым настроем и проявили максимальную волю к победе.

Большим сюрпризом для детей стала мотивационная встреча с Конором МакГрегом. Титулованный боец ​​поздравил участников и ответил на их вопросы. В частности, Конор рассказал о своих первых соревнованиях и о сложностях, которые закалили его характер и помогли ему стать тем, кем он является сегодня.

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"Сила – это всегда большая ответственность. Ответственность заключается в том, чтобы привить нашим детям понимание гуманистических ценностей, равенства и уважения ко всем", – отметил на встрече Конор МакГрегор.

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Мероприятие было организовано UF MMA и Parimatch Foundation. Турнир ММА призван популяризировать спорт в детской среде и раскрыть потенциал каждого спортсмена. Организаторы планируют продолжение подобных турниров в других городах Украины.