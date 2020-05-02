24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В клубе Бундеслиги обнаружили вспышку коронавируса после восстановления тренировок

- Читати новину українською
Коронавирус в ФК "Кельн"
Коронавирус в ФК "Кельн" / Getty Images

Клуб немецкой Бундеслиги "Кельн" не смог избежать распространения коронавируса несмотря на соблюдение строгих мер безопасности.

В клубе было зафиксировано сразу три случая заражения коронавирусом после выхода команды из карантина и восстановления тренировочного процесса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

К слову Коронавирус может повлиять на чемпионат мира 2022: неожиданное заявление УЕФА

Имена тех, кто подхватил болезнь, не называются. Однако отмечается, что выраженные симптомы коронавируса у них не проявляются. Все трое будут находиться в режиме домашней самоизоляции в течение последующих 14 дней.

В заявлении отмечается, что несмотря на обнаруженную в клубе вспышку коронавируса, команда продолжит подготовку к возобновлению сезона, который в Германии был приостановлен в середине марта.

  • Чемпионат может стать первым топ-чемпионатом, который восстановит матчи. Ожидалось, что это произойдет 9 мая, но немецкое правительство решило подождать с утверждением официальной даты.
  • По состоянию на 2 апреля в Германии количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 164 тысячи человек. Всего от коронавируса уже выздоровели 75% больных – более 123 тысяч пациентов.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Бундеслига Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
сегодня , 14:13 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
День в истории – 34 года назад киевское "Динамо" завоевало последний еврокубок в своей истории
сегодня , 13:09 День в истории – 34 года назад киевское "Динамо" завоевало последний еврокубок в своей истории
Ігор Саджениця