В клубе Бундеслиги обнаружили вспышку коронавируса после восстановления тренировок

Клуб немецкой Бундеслиги "Кельн" не смог избежать распространения коронавируса несмотря на соблюдение строгих мер безопасности.

В клубе было зафиксировано сразу три случая заражения коронавирусом после выхода команды из карантина и восстановления тренировочного процесса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

К слову Коронавирус может повлиять на чемпионат мира 2022: неожиданное заявление УЕФА

Имена тех, кто подхватил болезнь, не называются. Однако отмечается, что выраженные симптомы коронавируса у них не проявляются. Все трое будут находиться в режиме домашней самоизоляции в течение последующих 14 дней.

В заявлении отмечается, что несмотря на обнаруженную в клубе вспышку коронавируса, команда продолжит подготовку к возобновлению сезона, который в Германии был приостановлен в середине марта.

Чемпионат может стать первым топ-чемпионатом, который восстановит матчи. Ожидалось, что это произойдет 9 мая, но немецкое правительство решило подождать с утверждением официальной даты.

По состоянию на 2 апреля в Германии количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 164 тысячи человек. Всего от коронавируса уже выздоровели 75% больных – более 123 тысяч пациентов.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24