В клубе экс-форварда "Динамо" свирепствует эпидемия коронавируса: более 15 случаев заражения

Клуб испанской Ла Лиги "Алавес" сообщил о том, что сразу 15 представителей клуба заразились коронавирусом.

Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружены у игроков основной футбольной команды, еще семь – у членов тренерского штаба.

Смотрите также Лунин показал, как тренируется дома вместе со своей девушкой во время карантина – видео

Также коронавирусом заразились пять сотрудников "Алавеса". Отмечается, что больные чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено.

Цвета "Алавеса" защищает нападающий Лукас Перес, который в свое время выступал за "Карпаты" и "Динамо".

По состоянию на 17 марта, в Испании зафиксировано 11 279 случаев заражения коронавируса, из них – 499 человек умерло и более 1 тысячи выздоровели.

Добавим, что в Испании скончался 21-летний футболист Франциско Гарсия. Он стал самым молодым, кто умер из-за коронавируса в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов-мужчин.



Мифи и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.