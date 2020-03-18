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В клубе экс-форварда "Динамо" свирепствует эпидемия коронавируса: более 15 случаев заражения

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Клуб испанской Ла Лиги "Алавес" сообщил о том, что сразу 15 представителей клуба заразились коронавирусом.

Сообщается, что три положительных результата теста на коронавирус обнаружены у игроков основной футбольной команды, еще семь – у членов тренерского штаба.

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Также коронавирусом заразились пять сотрудников "Алавеса". Отмечается, что больные чувствуют себя хорошо, симптомов болезни не обнаружено.

  • Цвета "Алавеса" защищает нападающий Лукас Перес, который в свое время выступал за "Карпаты" и "Динамо".
  • По состоянию на 17 марта, в Испании зафиксировано 11 279 случаев заражения коронавируса, из них – 499 человек умерло и более 1 тысячи выздоровели.
  • Добавим, что в Испании скончался 21-летний футболист Франциско Гарсия. Он стал самым молодым, кто умер из-за коронавируса в Испании. Это первая смерть, которая зафиксирована среди футболистов-мужчин.

Міфи та правда про коронавірус
Мифи и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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