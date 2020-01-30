В команде чемпиона WBC сделали острое заявление о Ломаченко

Промоутер Эдди Хирн убежден, что компания Top Rank пытается обезопасить Василия Ломаченко от потери титула WBC. Ломаченко сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, главой которой является Боб Арум.

По мнению Хирна, Ломаченко сделали "франчайзинговым" чемпионом WBC, чтобы он не потерял пояс. Боб Арум будто бы хочет, чтобы все титулы были у боксеров Top Rank.

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Что известно о статусе "франчайзингового" чемпиона?

WBC предоставила этот статус Ломаченко в октябре 2019 года. Статус позволяет боксеру избегать обязательных поединков против претендентов на титул WBC. После того, как Василий получил этот статус, пояс WBC перешел к Девину Хейни.

По словам Хирна, который является промоутером Хейни, они выбрали путь WBC, чтобы встретиться с Ломаченко. "Поэтому решение присвоить Василию статус "франчайзингового" чемпиона WBC нас разочаровало", – цитирует Хирна Boxing News 24.

Хирн утверждает, что Хейни хочет создать наследие, поэтому стремится встретиться с лучшими боксерами, в частности – Ломаченко.

Мы надеялись, что победитель боя Ломаченко – Кэмпбелл сразится с Девином Хейни, но вместо этого они решили защитить Василия от потери титула. Ломаченко не хочет, чтобы его защищали, но люди вокруг него говорят: "Нет, мы не хотим этого боя",

– убежден Хирный.

По мнению Эдди Хирна, поединок Хейни – Ломаченко принесет много денег. "Однако Арум хочет удерживать титулы в Top Rank. Поэтому Ломаченко собирается драться с Лопесом", – резюмировал Хирн.

Статистика Хейни: 24 боя, 24 победы, 15 – нокаутом.