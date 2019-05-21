В Лигу Европы пробилась команда студентов из Уэльса
По итогам чемпионата Уэльса в предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/2020 сыграет студенческая команда.
За "Кардифф Метрополитан" выступают студенты университета Кардиффа, которые специализируются на спортивной психологии, тренерской деятельности, анализу производительности спортсменов и других аналогичных специальностях.
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В финале плей-офф за последнюю путевку в еврокубки они обыграли "Бала Таун". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому выявили сильнейшего в серии пенальти.
Титул чемпиона Уэльса защитил "Нью-Сейнтс".
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