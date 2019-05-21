В Лигу Европы пробилась команда студентов из Уэльса

77 Читати новину українською
"Кардифф Метрополитан"
"Кардифф Метрополитан" / twitter.com/CardiffMetFC

По итогам чемпионата Уэльса в предыдущем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2019/2020 сыграет студенческая команда.

За "Кардифф Метрополитан" выступают студенты университета Кардиффа, которые специализируются на спортивной психологии, тренерской деятельности, анализу производительности спортсменов и других аналогичных специальностях.

Читайте также: Вероятные соперники "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов

В финале плей-офф за последнюю путевку в еврокубки они обыграли "Бала Таун". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому выявили сильнейшего в серии пенальти.

Титул чемпиона Уэльса защитил "Нью-Сейнтс".

blog_ava
Евровидение-2019: Сергей Лазарев остро прокомментировал результаты голосования
сегодня
3246
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото
сегодня 17:16 "Боруссия" Д официально приобрела футболиста сборной Германии: фото
28
В Лигу Европы пробилась команда студентов из Уэльса
сегодня 16:08 В Лигу Европы пробилась команда студентов из Уэльса
77
Американский боец плюнул в россиянина во время дуэли взглядов: видео
сегодня 15:03 Американский боец плюнул в россиянина во время дуэли взглядов: видео
230
Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми на фоне моря: забавные фото
сегодня 12:43 Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми на фоне моря: забавные фото
77
В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео
сегодня 10:52 В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео
416
Новости
Больше новостей
Залиште відгук