В Люксембурге рассказали, откуда получили информацию о натурализации Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп уверяет, что не получал документов из Украины по делу правомерности натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. По его словам, информацию предоставила Португалия.

В Федерации футбола Люксембурга убеждены, что Мораес не прожил на территории Украины нужных 5 лет.

Читайте также: Мораес впервые отреагировал на решение по делу о натурализации

Нет, никто не помогал нам и не передавал никаких документов. Федерация футбола Португалии проинформировала нас о Мораесе накануне нашего матча с Украиной. Мы посмотрели в интернете, чтобы сверить предоставленную информацию. И этого оказалось достаточно. Бразилец действительно не проживал на территории Украины в течение пяти лет. И после нашего матча мы сразу подали протест.



Сейчас мы ждем аргументацию от УЕФА. Мы заплатили 3 тысячи евро за это. А потом собираемся снова подать апелляцию. Хотя и понимаем, что шансов у нас мало,

– цитирует Филиппа Tribuna.com.

Скандал относительно натурализации Жуниора Мораеса

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта. Однако об этом стало известно лишь 18 марта. И уже 19 марта Жуниор Мораес получил вызов в лагерь национальной сборной. Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.



Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала технического поражения из-за участия Мораеса в матче потребовала Португалия. Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно 5 лет. Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Поэтому дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине грозили бы два технических поражения за эти матчи. Однако, в УЕФА решили не наказывать Украину.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram