В "Манчестер Сити" может появиться еще один украинец

Скауты английского футбольного клуба "Манчестер Сити" просматривали 23-летнего защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал о возможном пересмотре защитника "Шахтера" Николая Матвиенко скаутами "Ман Сити".

Читайте также: "Динамо" выставит за двери Европейского легионера из-за пьянства

"Сейчас дискутируем с коллегами из Англии, насколько реален интерес к Матвиенко со стороны Гвардиолы. Мне пишут из манчестерской газеты Trinity, что скауты "Ман Сити" его просматривали", – написал Васильков.

Ранее украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что забрал бы Матвиенко в "Мансити".

В текущем сезоне Николай провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.