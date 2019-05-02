В "Манчестер Сити" определились, продлевать ли контракт с Зинченко

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко согласовал новый контракт с английским клубом.

Как сообщает портал Goal.com, о новом контракте вскоре должны объявить официально.

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О деталях соглашения между украинским футболистом и "Манчестер Сити" пока не сообщают.

"Горожане" отказались от идеи подписания нового левого защитника, решив сделать ставку на дуэт Зинченко и француза Бенжамена Менди. Последний почти не играл в этом сезоне из-за травмы.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 26 матчах "Сити" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач.

Осенью и зимой было много информации о том, что Зинченко останется в Манчестере до лета и будет продан. Среди претендентов на Александра называли итальянский "Наполи" и турецкие клубы.

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