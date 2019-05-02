В "Манчестер Сити" определились, продлевать ли контракт с Зинченко

21 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / unian.net

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко согласовал новый контракт с английским клубом.

Как сообщает портал Goal.com, о новом контракте вскоре должны объявить официально.

Смотрите также: Александр Зинченко снова удивил сеть забавным танцем: видео

О деталях соглашения между украинским футболистом и "Манчестер Сити" пока не сообщают.

"Горожане" отказались от идеи подписания нового левого защитника, решив сделать ставку на дуэт Зинченко и француза Бенжамена Менди. Последний почти не играл в этом сезоне из-за травмы.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 26 матчах "Сити" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач.

Осенью и зимой было много информации о том, что Зинченко останется в Манчестере до лета и будет продан. Среди претендентов на Александра называли итальянский "Наполи" и турецкие клубы.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Игра престолов": в котором часу смотреть четвертую серию 8 сезона в Украине
сегодня
129902
Теги: Футбол Спорт Александр Зинченко Манчестер Сити
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
сегодня 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
25
Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
30 апреля 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
Станіслав Безушко 65
Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
сегодня 14:32 Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
165
День в истории – как "Динамо" разгромило "Атлетико" в финале Кубка обладателей кубков 1986 года
сегодня 11:05 День в истории – как "Динамо" разгромило "Атлетико" в финале Кубка обладателей кубков 1986 года
94
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: видео
сегодня 08:10 "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов: видео
569
Новости
Больше новостей
Залиште відгук