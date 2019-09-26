В Мариуполе решили не соблюдать регламент: футболист "Динамо" пожаловался после тяжелой игры

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Александр Караваев
Александр Караваев / facebook.com/fcdynamoua/

Защитник "Динамо" Александр Караваев после тяжелой игры против "Мариуполя" в чемпионате Украины пожаловался на состояние газона. "Бело-синие" победили "азовцев" со счетом 1:0.

После матча Караваев заявил, что газон не поливали перед игрой, тем самым "Мариуполь" нарушил регламент чемпионата.

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Здесь никогда особенно не поливают газон, хотя, насколько я знаю, даже в регламенте есть требование о поливе поля перед матчем и в перерыве. Но в Мариуполе решили не придерживаться регламента... Мы выходим на поле, делаем свое дело. Главное, что мы выиграли этот матч, получили тяжелых три очка и двигаемся дальше,
– цитирует Караваева сайт "Динамо".

Благодаря этой победе "Динамо" поднялось в турнирной таблице: теперь киевлян делят второе место с "Десной", проигрывая "Шахтеру" 10 очков.

Следующий поединок столичная команда проведет в воскресенье, 29 сентября. В Киеве "Динамо" примет новичка чемпионата "Днепр-1".

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Теги: Футбол Спорт Динамо ФК Мариуполь
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