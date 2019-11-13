В матчах против Эстонии и Сербии можно ожидать дебютантов, – Андрей Шевченко

Напередодні товариського поєдинку зі збірною Естонії відбулася прес-конференція головного тренера національної команди України Андрія Шевченка.

– Какова сейчас кадровая ситуация в команде, в каком состоянии находится Миколенко? Его участие в ближайших матчах под вопросом?

– Миколенко прошел обследование, никаких серьезных проблем не выявлено. Планируем, что ко второй игре, со сборной Сербии, он будет готовиться. Коноплянка восстановился после повреждения, но у него повысилась температура, он сегодня не будет принимать участия в тренировке. У Шепелева была небольшая проблема, но сейчас уже с ним все в порядке. Также все в порядке и с остальными футболистами.

Читайте также: Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами с Эстонией и Сербией

– Насколько готова команда к матчу, который, по сути, ничего не решает, демонстрировать свои лучшие качества?

Мотивация всегда будет. В частности, у тех футболистов, кто меньше был задействован ранее. Некоторые игроки не примут участия в поединках из-за повреждения или из-за дисквалификации, поэтому будет шанс у других. К тому же с этим соперником мы еще можем встретиться в будущем, поэтому положительный результат сейчас не помешает.

– Какие шансы у защитника "Динамо" Попова попасть в вашу команду?

– Он сейчас играет за молодежную сборную Украины. Эта команда действует по такой же структурой игры, как и национальная. Будем наблюдать за Поповым. Он успешно выступает за свой клуб, мы рады за него. Пусть получит постоянное место в основном составе, и мы будем его рассматривать как кандидата в национальную сборную.

– Не повлияет ли на атмосферу в команде последний матч "Динамо" с "Шахтером", в котором было много эмоций, скандал?

Мне лично было очень приятно видеть, как футболисты "Динамо" отреагировали на ситуацию, которая имела место в Харькове, поддержав игроков "Шахтера". Расизму нет места в украинском футболе. Мы должны сплотиться против этой проблемы и бороться с ней вместе.

Читайте также: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

– Как вы можете прокомментировать вызов в сборную Иванисени?

– Этот футболист действует на позиции опорного полузащитника, он успешно играет за "Зарю". Мы наблюдали за ним давно, теперь пригласили. Планируем использовать его на той же позиции – как опорника.

– В последнее время у сборной было немного дебютов. Можно ли ожидать дебют новых игроков в поединках, которые состоятся в ноябре?

– Да, это вполне возможно.

– Сейчас есть проблемы со здоровьем у Зинченко, семейные дела у Малиновского, дисквалифицирован Степаненко. Не означает ли это, что будут наигрываться новые связи в центре поля?

– Да, Малиновский ждет пополнения в семье. Мы надеемся, у него все будет хорошо. Мы дали ему несколько выходных, он присоединится к команде во второй части сбора, когда мы полетим в Белград. Относительно состава будем определяться непосредственно перед матчами. У Зинченко была небольшая травма, надеемся, он восстановится.