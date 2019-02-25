В матче НБА баскетболисты бездарно забросили мяч в корзину: курьезное видео
В матче регулярного чемпионата НБА между баскетбольными командами "Нью-Йорк" и "Сан-Антонио" произошел забавный эпизод с участием игроков "Никс".
В начале матча игроки "Нью-Йорка" забросили мяч в собственную корзину.
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Деннис Смит и Кевин Нокс не смогли разобраться, кто будет владеть мячом, и тот курьезно залетел в корзину хозяев.
Отметим, что "Нью-Йорк" победил "Сан-Антонио" 130:118.
"Нью-Йорк" является худшей командой восточной конференции. В этом сезоне "Никс" имели серию из 18 матчей без побед. Она была прервана в матче с командой украинского баскетболиста "Атланты" Алексея Леня.
Источник: 24 Канал
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