В матче НБА между игроками произошла массовая драка – видео

Между игроками "Нью-Йорк Никс" и "Мемфис Гризлис" произошло столкновение на последней минуте матча НБА. Игра состоялась 29 января в Нью-Йорке.

Инцидент начался с того, что форвард "Мемфиса" Джей Краудер с преимуществом в 18 очков бросил трехочковый бросок без сопротивления после перехвата.

Смотрите также: Михайлюк провалил матч НБА в принципиальной игре против "Бруклина" – видео

Защитник "Нью-Йорка" Элфрид Пейтон грубо оттолкнул соперника в момент броска.

После этого в драку вступили и другие игроки, которых удалось разнять с участием судей.

Краудер и Маркус Моррис с "Никс" были удалены за то, что начали драку. Пейтон получил неспортивный фол второй степени и также покинул площадку.

The Knicks and Grizzlies got into it pic.twitter.com/ysQO5S7aWC — Bleacher Report (@BleacherReport) January 30, 2020

В итоге "Мемфис" одержал победу со счетом 127:106.