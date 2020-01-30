В матче НБА между игроками произошла массовая драка – видео
Между игроками "Нью-Йорк Никс" и "Мемфис Гризлис" произошло столкновение на последней минуте матча НБА. Игра состоялась 29 января в Нью-Йорке.
Инцидент начался с того, что форвард "Мемфиса" Джей Краудер с преимуществом в 18 очков бросил трехочковый бросок без сопротивления после перехвата.
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Защитник "Нью-Йорка" Элфрид Пейтон грубо оттолкнул соперника в момент броска.
После этого в драку вступили и другие игроки, которых удалось разнять с участием судей.
Краудер и Маркус Моррис с "Никс" были удалены за то, что начали драку. Пейтон получил неспортивный фол второй степени и также покинул площадку.
В итоге "Мемфис" одержал победу со счетом 127:106.
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