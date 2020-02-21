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В матче НХЛ 165-сантиметровый хоккеист уложил на лед двухметрового здоровяка: видео драки

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Натан Гербе и Тревіс Санхейм

Нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Натан Гербе устроил драку с защитником "Филадельфии Флайерз" Трэвисом Санхеймом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в конце второго периода. 165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.

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В результате Гербе уложил его на лед. Оба игрока получили удаление.

Оправданием неуклюжим действиям Тревиса может послужить его возраст – всего 23 года. Тогда как опытному оппоненту – уже 32.

Сама игра завершилась победой "Филадельфии" после овертайма со счетом 4:3. В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" идет на пятом месте, "Коламбус" – шестой.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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