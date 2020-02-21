В матче НХЛ 165-сантиметровый хоккеист уложил на лед двухметрового здоровяка: видео драки
Нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Натан Гербе устроил драку с защитником "Филадельфии Флайерз" Трэвисом Санхеймом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Инцидент произошел в конце второго периода. 165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
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В результате Гербе уложил его на лед. Оба игрока получили удаление.
Оправданием неуклюжим действиям Тревиса может послужить его возраст – всего 23 года. Тогда как опытному оппоненту – уже 32.
Сама игра завершилась победой "Филадельфии" после овертайма со счетом 4:3. В турнирной таблице Восточной конференции "Филадельфия" идет на пятом месте, "Коламбус" – шестой.
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