В матче НХЛ 42-летний водитель стал на ворота команды и отразил 7 бросков: видео

Во время субботнего матча НХЛ в Торонто команда "Каролина" из-за травмы потеряла двух голкиперов. Ворота американской команды защищал Дэвид Эйрс – 42-летний водитель машины, которая заливает лед.

Во время матча он пропустил только два гола и блестяще отразил семь атак. В итоге "Каролина" победила "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 6:3.

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После матча хоккеисты "Каролины" устроили бурные овации своему "новому" стражу ворот.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Эйрс работает на матчах "Торонто Марлис" в АХЛ. Раньше он никогда не играл в матчах НХЛ.

После матча "Каролина" отреагировала на резонанс вокруг экстренного вратаря. Клуб запустил в продажу Мерч с фамилией Эйрса. Цена футболки – 28 долларов.

Dave will be getting royalties, but we are also working with him to identify a kidney foundation that will receive a portion of the proceeds https://t.co/RwSNg12DA4 — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Главный тренер "Торонто" Шелдон Киф прокомментировал поражение от "Каролины" в чемпионате НХЛ.

"Я сказал команде, что если мы не изменим стиль игры, то сопернику не будет нужен даже вратарь. Мы не бросаем по воротам, не создаем моменты, ничего не происходит. Им не нужен был вратарь исходя из того, как проходил матч", – сказал Киф.

Видео с участием 42-летнего водителя в матче НХЛ