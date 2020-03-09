В Мексике разбился автобус с молодежной командой боксеров – фото

8 марта автобус, перевозивший команду юных боксеров, попал в ДТП. В дорожно-транспортном происшествии погибли по меньшей мере шесть детей.

Как сообщает издание El Sol de Эрмосильо, команда ехала из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. В автобусе находились молодые боксеры в возрасте от 13 до 17 лет.

Читайте также Автобус с детской футбольной командой перевернулся в России: 1 человеку оторвало руку – фото, видео

Инцидент произошел 8 марта, около 2:20 часов ночи по местному времени.

Сообщается, что погибли по меньшей мере пять боксеров, тренер Джонатан Орос и водитель. Еще 25 человек получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в местную больницу.

Полиция начала расследование трагедии. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.