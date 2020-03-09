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В Мексике разбился автобус с молодежной командой боксеров – фото

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8 марта автобус, перевозивший команду юных боксеров, попал в ДТП. В дорожно-транспортном происшествии погибли по меньшей мере шесть детей.

Как сообщает издание El Sol de Эрмосильо, команда ехала из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. В автобусе находились молодые боксеры в возрасте от 13 до 17 лет.

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Инцидент произошел 8 марта, около 2:20 часов ночи по местному времени.

Сообщается, что погибли по меньшей мере пять боксеров, тренер Джонатан Орос и водитель. Еще 25 человек получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в местную больницу.

Полиция начала расследование трагедии. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Потери Бокс
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