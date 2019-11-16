В MMA состоялся бой 12-летних девочек, победа была одержана болевым приемом: видео

В американском городе Спокан состоялся турнир по смешанным единоборствам Conquest of the Cage Krem 2. В нем было всего шесть боев, во всех дрались женщины.

И один из них был необычный. В октагон вышли две 12-летние девочки – Дарья Глассберн и Лола Попадатос. Мама Лолы – Синди Дандуа – сама занимается MMA; на ее счету множество поединков в самых известных промоушен – от Bellator и UFC до Rizin. И она тоже проводила свой бой в этот вечер.

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Поединок Дарьи и Лолы прошел по любительскими правилам MMA – без ударов локтями и коленями в голову. В результате девочки вообще обошлись без ударов, а победу отпраздновала Лола, исполнившая болевой прием.

Видео боя Дарьи Глассберн и Лолы Попадатос

Напоследок девочки дружно обнялись.