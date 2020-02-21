В музее Бразилии поставили скульптуру легендарному Пеле: фото

Музей истории сборной Бразилии пополнился восковой фигурой лучшего футболиста XX века – Пеле. Сам "Король футбола" не смог посетить событие.

Бразильская конфедерация футбола решила сделать подарок лучшему футболисту XX века в виде восковой скульптуры. Из-за состояния здоровья Пеле не смог посетить церемонию в музее.

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Представители CBF наведались в гости к "Королю футбола", чтобы показать ему фигуру. Пеле был глубоко впечатлен таким подарком.



Восковая фигура Пеле в музее истории сборной Бразилии

"Скульптура гораздо красивее меня. Думаю, это великий дар от Бога – возможность оставить такие добрые послания, воспоминания будущему поколению. От всего сердца благодарю всех и Бога за то, что нахожусь в добром здравии в данный момент",

– поблагодарил Пеле.

Antes de ocupar lugar de destaque no Museu Seleção Brasileira, a estátua do REI PELÉ foi a Santos encontrar com o craque de carne e osso.



Confira esse momento emocionante! #JogaBola pic.twitter.com/CkBcQ6TJJP — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 20, 2020

Добавим, что после операции по пересадке костей на бедре, бразильский футболист не прошел надлежащей реабилитации для полного выздоровления. Сейчас Пеле передвигается исключительно с помощью ходунков.