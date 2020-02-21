В музее Бразилии поставили скульптуру легендарному Пеле: фото
Музей истории сборной Бразилии пополнился восковой фигурой лучшего футболиста XX века – Пеле. Сам "Король футбола" не смог посетить событие.
Бразильская конфедерация футбола решила сделать подарок лучшему футболисту XX века в виде восковой скульптуры. Из-за состояния здоровья Пеле не смог посетить церемонию в музее.
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Представители CBF наведались в гости к "Королю футбола", чтобы показать ему фигуру. Пеле был глубоко впечатлен таким подарком.
Восковая фигура Пеле в музее истории сборной Бразилии
"Скульптура гораздо красивее меня. Думаю, это великий дар от Бога – возможность оставить такие добрые послания, воспоминания будущему поколению. От всего сердца благодарю всех и Бога за то, что нахожусь в добром здравии в данный момент",
– поблагодарил Пеле.
Добавим, что после операции по пересадке костей на бедре, бразильский футболист не прошел надлежащей реабилитации для полного выздоровления. Сейчас Пеле передвигается исключительно с помощью ходунков.
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