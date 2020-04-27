В нашем футболе говорят: "Не будь, как Хачериди", – экс-футболист "Динамо"

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал скандальное поведение защитника "Динамо" (Брест) Евгения Хачериди, который был удален в матче против "Витебска" и устроил "разборки" после игры.

Слова Ващука цитирует "Экспресс".

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"Поступок Хачериди нельзя оправдать. Он подвел всю команду. Евгений приобрел плохую славу. В нашем футболе даже говорят: "Не будь, как Хачериди. Держи себя в руках". Именно так часто поучают тренеры молодых футболистов", – сказал Ващук.

Защитник "Динамо" Брест был удален в матче с "Витебском" за неспортивное поведение, а после игры пытался выяснить отношения с арбитром Сергеем Беловым. Как сообщал 24 канал, Хачериди "заработал" удаление в конце игры. Защитник ударил игрока команды-соперницы, за что получил прямую красную карту.

Впоследствии Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола наказал Евгения Хачериди дисквалификацией на 5 матчей и денежным взысканием.

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