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В немецкой "Боруссии" обнаружили два случая заражения коронавирусом

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Коронавирус у "Боруссии" М
Коронавирус у "Боруссии" М / Getty Images

Еще не успели в Германии раструбить информацию о возобновлении футбола, как начали находить зараженных коронавирусом в клубах Бундеслиги. В "Боруссии" из Менхенгладбаха обнаружили два случая заражения COVID-19.

По данным RP Online, положительный результат на заболевание показали тесты одного из футболистов и тренера по физической подготовке.

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Больных отправят на карантин, их имена не разглашаются. Остальные игроки продолжат подготовку к возобновлению сезона, соблюдая правила предосторожности.

Ранее сообщалось о трех случаях заражения в "Кельне" и по одному – в клубах второго дивизиона "Динамо" (Дрезден) и "Эрцгебирге Ауэ".

  • На этой неделе должно быть принято решение о возобновлении сезона в Бундеслиге. Руководство лиги рассматривало вариант с возобновлением матчей чемпионата 9 мая.
  • Последний матч чемпионата Германии был сыгран 11 марта. "Герта" ушла на вынужденную паузу на 13-м месте.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Футбол Спорт
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