В нескольких клубах Серии A футболисты заразились COVID-19

Сразу в нескольких клубах итальянской Серии A подтверждены новые случаи заражения COVID-19. Опасный вирус поразил не только футболистов, но и работников клуба.

Заражение членов команды официально подтвердили "Фиорентина", "Сампдория" и "Торино". Также три случая якобы зафиксированы в "Милане", сообщает 24 канал.

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, в "Милане" зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Имена инфицированных не уточняются.

В марте "россонеры" подтвердили, что COVID-19 был обнаружен у технического директора клуба Паоло Мальдини.

В то же время "Фиорентина" официально объявила о шести новых случаях заражения коронавирусной болезнью.

Ранее положительный тест на коронавирус сдали игроки "Фиорентины" Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и Душан Влахович. Впоследствии они выздоровели.

Тесты шести человек показали положительный результат, заражены 3 футболиста и 3 сотрудника клуба. Их имена не называются.

"Фиалки" сообщили, что больные будут изолированы. Другие футболисты команды начнут индивидуальные тренировки с соблюдением всех мер безопасности.

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"Сампдория" также объявила о трех новых случаях заражения коронавирусом.

Один человек, у которого ранее обнаружили инфекцию, снова сдал положительный текст. До этого у неназванного лица был отрицательный результат.

"Сампдория" сообщила, что новых случаях, выявленных после проверки среди игроков.

Пока ни у кого из тех, кто заразились, нет симптомов. Все зараженные будут находиться на карантине.

Ранее в клубе COVID-19 был подтвержден у Маноло Габбьядини Омара Колли, Альбина Экдаля, Мортена Торсби, Антонио Ла Гумины, и врача Амедео Бальдари.

В конце концов, "Торино" сообщил, что один из футболистов клуба сдал положительный тест на коронавирус.

Зараженный игрок, чье имя не называется, был помещен на карантин. Болезнь у него протекает без симптомов.

4 мая клубам в Италии было разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18 мая запланировано начало командных занятий.

Важно. В Италии зафиксировано 215 858 случаев заражения COVID-19. 29 958 человек умерли, более 93 тысячи – выздоровели.

В то же время из Италии пришли и хорошие новости. Наконец от коронавируса вылечился звездный нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала.

Футболист более месяца не мог преодолеть вирус.

Теперь же итальянский клуб подтвердил, что аргентинец сдал отрицательный тест на наличие заболевания.

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