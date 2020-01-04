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В невероятном матче определился первый финалист молодежного ЧМ-2020 по хоккею – видео

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Швеция – Россия: результат / iihf.com

4 января был сыгран полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России вырвала победу у Швеции в овертайме.

Швеция – Россия 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Швеция уже на 1-й минуте встречи открыл счет в поединке, но первый период остался за российскими хоккеистами – 3:2. Во второй двадцатиминутке шведы сравняли счет в матче, а в начале третьего периода вышли вперед.

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Удержать победный счет Швеции не удалось. На 48-й минуте Россия отыгралась усилиями Соколова. В овертайме точный бросок Ивана Морозова вывел российскую сборную в финал чемпионата мира.

Видео победной шайбы

Россия впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного чемпионата мира. Тогда россияне в решающем поединке уступили Финляндии (3:4 ОТ).

Соперник сборной России по финалу определится тоже 4 января в матче между Канадой и Финляндией. Встреча начнется в 20:00.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Швеция Новости России Хоккей
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