В невероятном матче определился первый финалист молодежного ЧМ-2020 по хоккею – видео

4 января был сыгран полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России вырвала победу у Швеции в овертайме.

Швеция – Россия 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Швеция уже на 1-й минуте встречи открыл счет в поединке, но первый период остался за российскими хоккеистами – 3:2. Во второй двадцатиминутке шведы сравняли счет в матче, а в начале третьего периода вышли вперед.

Смотрите также: Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за позорное поведение: видео

Удержать победный счет Швеции не удалось. На 48-й минуте Россия отыгралась усилиями Соколова. В овертайме точный бросок Ивана Морозова вывел российскую сборную в финал чемпионата мира.

Видео победной шайбы

The goal that secures either a gold or silver medal for the Russians! pic.twitter.com/1QsRX9jkfZ — TSN (@TSN_Sports) 4 января 2020 г.

Россия впервые с 2016 года сыграет в финале молодежного чемпионата мира. Тогда россияне в решающем поединке уступили Финляндии (3:4 ОТ).

Соперник сборной России по финалу определится тоже 4 января в матче между Канадой и Финляндией. Встреча начнется в 20:00.