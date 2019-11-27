В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины

14 Читати новину українською
Аким Алиу / nhl.com

Хоккеист украинского происхождения Аким Алиу обвинил своего бывшего тренера Билла Петерса в расизме. При этом произошло это 10 лет назад.

Аким Алиу родился в Нигерии в семье нигерийца и украинки. Его отец Тай Алиу приехал в Украину на учебу, где познакомился с украинкой Ларисой. Аким считает себя канадским украинцем и удостоверяет, что он и его семья живут согласно украинской культуре, и общается на украинском языке со своей семьей. Он до семи лет жил в Киеве. Впоследствии семья перебралась за океан – в Канаду.

Читайте также: Темнокожий украинский боксер рассказал, как расправлялся с расистами в Украине

В 2007 году он был выбран на драфте НХЛ командой "Чикаго Блэкхокс". Однако в команде долго не задержался. Сначала его отправили в клубы низших лиг, а впоследствии обменяли в другие клубы.

Именно тогдашнего тренера фарм-клуба "Чикаго" "Рокфорд" Билла Петерса (теперь он возглавляет "Калгари Флэймз") и обвинил в расизме Аким Алиу. Он заявил, что Петерс неоднократно называл его на слово "н", и заявлял, что ему не нравится музыка, которую слушает хоккеист. При этом, по словам Алиу, Петерс просил руководство клуба отправить игрока в низшую лигу.

После таких заявлений хоккеиста в НХЛ началось расследование, говорится на официальном сайте лиги.

Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о таможенной реформе
сегодня
122
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей Новости Спорта Расизм
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
сегодня 07:12 В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
Юрій Семенюк 14
Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко
25 ноября 11:09 Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко
Андрій Тудовші 447
В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
26 ноября 19:55 В детстве мечтал, что стану известным футболистом, – Александр Усик
Юрій Семенюк 34
Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
26 ноября 16:00 Топ-5 клубов Европы, которые провалили первую часть сезона
81
Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
26 ноября 15:46 Футболисты "Ювентуса" посрамили Роналду во время тренировки: видео
Юрій Семенюк 181
Новости
Больше новостей
Залиште відгук