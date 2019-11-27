В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины

Хоккеист украинского происхождения Аким Алиу обвинил своего бывшего тренера Билла Петерса в расизме. При этом произошло это 10 лет назад.

Аким Алиу родился в Нигерии в семье нигерийца и украинки. Его отец Тай Алиу приехал в Украину на учебу, где познакомился с украинкой Ларисой. Аким считает себя канадским украинцем и удостоверяет, что он и его семья живут согласно украинской культуре, и общается на украинском языке со своей семьей. Он до семи лет жил в Киеве. Впоследствии семья перебралась за океан – в Канаду.

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В 2007 году он был выбран на драфте НХЛ командой "Чикаго Блэкхокс". Однако в команде долго не задержался. Сначала его отправили в клубы низших лиг, а впоследствии обменяли в другие клубы.

Именно тогдашнего тренера фарм-клуба "Чикаго" "Рокфорд" Билла Петерса (теперь он возглавляет "Калгари Флэймз") и обвинил в расизме Аким Алиу. Он заявил, что Петерс неоднократно называл его на слово "н", и заявлял, что ему не нравится музыка, которую слушает хоккеист. При этом, по словам Алиу, Петерс просил руководство клуба отправить игрока в низшую лигу.

Not very surprising the things we’re hearing about Babcock. Apple doesn’t fall far from the Tree, same sort of deal with his protege in YYC. Dropped the N bomb several times towards me in the dressing room in my rookie year because he didn’t like my choice of music. First one to — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) November 26, 2019

admit I rebelled against him. Wouldn’t you? And instead of remedying the situation, he wrote a letter to John McDonough and Stan Bowman to have me sent down to the ECHL. 20 year old on pace for 20 goals in his first pro year with zero PP/PK time was off to a great start in his — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) November 26, 2019

После таких заявлений хоккеиста в НХЛ началось расследование, говорится на официальном сайте лиги.