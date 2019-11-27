В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
Хоккеист украинского происхождения Аким Алиу обвинил своего бывшего тренера Билла Петерса в расизме. При этом произошло это 10 лет назад.
Аким Алиу родился в Нигерии в семье нигерийца и украинки. Его отец Тай Алиу приехал в Украину на учебу, где познакомился с украинкой Ларисой. Аким считает себя канадским украинцем и удостоверяет, что он и его семья живут согласно украинской культуре, и общается на украинском языке со своей семьей. Он до семи лет жил в Киеве. Впоследствии семья перебралась за океан – в Канаду.
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В 2007 году он был выбран на драфте НХЛ командой "Чикаго Блэкхокс". Однако в команде долго не задержался. Сначала его отправили в клубы низших лиг, а впоследствии обменяли в другие клубы.
Именно тогдашнего тренера фарм-клуба "Чикаго" "Рокфорд" Билла Петерса (теперь он возглавляет "Калгари Флэймз") и обвинил в расизме Аким Алиу. Он заявил, что Петерс неоднократно называл его на слово "н", и заявлял, что ему не нравится музыка, которую слушает хоккеист. При этом, по словам Алиу, Петерс просил руководство клуба отправить игрока в низшую лигу.
После таких заявлений хоккеиста в НХЛ началось расследование, говорится на официальном сайте лиги.