В Одессе прошли всеукраинские соревнования по серфингу: фото

В четверг, 10 октября, в Одессе на пляже Аркадия прошли вторые всеукраинские соревнования по одному из самых зрелищных водных видов спорта – серфингу – ARCADIA 2019. В турнире приняли участие 27 спортсменов со всей Украины в возрасте от 11 до 52 лет. Организатором выступила Украинская федерация серфинга (USF).

Серферы (райдеры) соревновались в трех категориях: Surfing Men's Open, Surfing Women's Open и SUP-Surfing Men's Open. Впервые для девушек была выделена отдельная категория.

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Оценивали спортсменов в зависимости от сложности и качества выполняемых маневров на волне. Также на оценки судей влияла высота выбранной серфером волны. В этот день в Одессе из-за сильного ветра высота волн достигала полутора метров, что способствовало проведению соревнований. На демонстрацию навыков участникам давали по 20 минут, после чего лучшие выходили в следующий раунд.

Призовые места в классическом серфинге среди мужчин заняли Василий Кордыш, Ярослав Домбровский и Антон Катеринюк. Среди женщин победительницами стали Анастасия Темирбек, Маша Бондарь и Виктория Качановская. Финалистами среди SUP-серферов стали Никита Степченко, Дмитрий Михайлов и Дмитрий Ефимов.

Победители получили ценные призы в виде серфскейтов, балансбордов, денежных сертификатов на покупку снаряжения для серфинга, а также рюкзаки, сумки, кепки и медали, изготовленные из переработанного пластика.