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В Одессе сильный ветер сдул часть колонны на стадионе "Черноморец": фото

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Стадион "Черноморец" / odessamedia.net

Активный циклон "Юлия", который сформировался в Атлантике, добрался и до Украины. 24 февраля в Одессе наблюдается сильный шторм. Появляются сообщения о поваленных деревьях, повреждениях на домах и автомобилях.

Пострадал также футбольный стадион "Черноморец", на котором выступает одноименная команда. Из-за ветров, которые достигают 56 км/ч, сорвало обшивку колонны.

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Ветер сбил колонку на стадионе "Черноморец" / Фото: odessamedia.net

Досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу. По сообщениям местных СМИ, от непогоды в Одессе погиб один человек.

Как отмечают синоптики, шторм движется через всю Украину на восток, и, начиная с ночи 24-25 февраля, пойдет на спад.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Одессы Непогода в Украине ФК Черноморец Футбол
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