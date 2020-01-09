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В "Олимпик" вернулся голкипер. который выступал за "Динамо" и "Волынь"

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Артем Кичак / ФК "Олимпик"

Первым зимним новичком донецкого "Олимпика" стал голкипер Артем Кичак. Он уже в свое время выступал за команду.

Контракт с голкипером рассчитан на 1,5 года. В "Олимпик" Артем будет выступать под тридцатым номером.

"Во время отпуска со мной связался спортивный директор "Олимпика" Максим Коваленко и сказал, что Висенте Гомес хотел бы видеть меня в команде. Я очень рад вернуться в команду. Со многими в клубе я знаком. С нетерпением жду сборов и возобновления чемпионата. Буду выкладываться на тренировках, чтобы принести максимум пользы команде", – заявил Кичак после подписания контракта.

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Стоит напомнить, что Кичак уже выступал за "Олимпик". В команду он перешел летом 2017 года. Однако сыграл лишь в 9 матчах, и через год перешел в венгерский клуб МТК (Будапешт).

До этого Кичак выступал за юношеские и молодежные команды "Динамо". Позже присоединился к первой команде, но закрепиться там не смог, сыграв лишь в двух официальных матчах. В июле 2013 года перешел в луцкую "Волынь". В команде был основным вратарем. Летом 2017 года покинул клуб.

Выступал за сборные Украины U-17 и U-19 лет. Приглашался в молодежную сборную и национальную сборную Украины, однако в них не сыграл.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ФК Олимпик ФК Севилья Трансферы Футбол
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