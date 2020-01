В "Олимпике" жестко ответили агенту Селюку, который обвинил тренера в расизме

В футбольном клубе "Олимпик" назвали абсурдным обвинения футбольного агента Дмитрия Селюка в том, что их главный тренер Висенте Гомес расист.

Напомним, Дмитрий Селюк заявил, что Висенте Гомес расист на том основании, что он не заворачивал африканских футболистов, которых предлагал агент. "Он чистый расист. Он против всех африканцев", – заявил Селюк.

Такое заявление не смогло обойти "Олимпик". На официальном сайте клуба появилось сообщение под названием "No to Seluk. No to racism". В нем решили напомнить, как Селюк критиковал тренера Пепу Гвардиолу из-за того, что тот не ставил в состав его футболиста Яя Туре.

"Дмитрий Селюк не нашел ничего лучшего, чем выступить с откровенными оскорблениями в адрес одного из самых авторитетных тренеров современности. Выглядело это, как минимум, несолидно", – отметили в клубе.

К слову: Трансферы команд УПЛ: зима 2020

Впоследствии перешли и к сотрудничеству "Олимпика" и Селюка. В клубе подтвердили, что "из того большого количества футболистов, которые приезжали за протекцией агента, мы оставили только двух. Но и они оказались не профпригодность и вряд ли задержались бы даже в Первой лиге Украины". Речь идет о защитнике Абубакаре и полузащитнике Драмане. После прихода Висенте Гомеса они были переведены в резерв. Первый из них покинул команду, второй еще есть в клубе.

"Обвинения Селюка в адрес Висента Гомеса в расизме настолько абсурдны, что их трудно как-то прокомментировать. Под руководством испанца новыми лидерами дончан стали иранец Захеди Шахаб и француз Максим Тейшейра. В сегодняшнем товарищеском матче, оправившись от травмы, на поле появился сенегалец Дие Матар. Главными критериями комплектации команды в "Олимпике" всегда были профессионализм, квалификация, талант и отношение к делу, но уж точно не расовая принадлежность. Риторика Селюка идентична той, что и в случае с Гвардиолой. Агент просто недоволен тем фактом, что тренер отказался от услуг его футболистов", – заявили в клубе.

В Олимпике" также добавили, что "спекулировать на теме расизма, в то время, когда от него страдают десятки тысяч по всему миру, цинично и, как минимум, несолидно".