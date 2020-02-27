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В оргкомитете Олимпиады-2020 сделали официальное заявление об отмене Игр из-за коронавируса

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Олимпийские игры-2020 / Фото из открытых источников

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что турнир могут отменить, если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

Ранее Ричард Паунд сообщал, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

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"Наша главная идея заключается в том, что мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде в соответствии с установленным планом. Пока ситуацию с коронавирусом трудно спрогнозировать, но мы сделаем все, чтобы Игры были безопасными. Никогда не слышали о том, что конец мая – это крайний срок. Когда мы спросили об этом, то получили ответ, что это не позиция МОК.

Игры не отменяются. Но даже если Олимпиаду бы отменили, то МОК продолжил бы финансировать спорт и Национальные олимпийские комитеты. Но планов относительно отмены Игр нет. Мы отменяли Игры в прошлом в военное время... Это просто вопрос наблюдения за ситуацией,
– цитирует члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Олимпиада-2020
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